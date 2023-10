NIUS diario: orgullosos de cuatro años de periodismo (NIUS diario cierra)

Publicado hace 1 hora por angelitoMagno a niusdiario.es

Un día Paolo Vasile me dijo que hiciéramos un periódico. La propuesta me pareció descabellada pero ya lo conocía lo suficiente como para saber que lo íbamos a hacer. También él me conocía de sobra para saber que lo haríamos. Publicidad. Así nació NIUS, el primer periódico hecho por una redacción especializada en informativos de televisión que aprendió en tiempo récord cómo hacer un periódico digital. El nombre fue una declaración de intenciones: NIUS, Nueva Información Útil y Sencilla