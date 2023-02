Ni tu empresa es tu familia ni tú eres tu trabajo

Publicado hace 1 hora por senfet a eldiario.es

La escritora Toni Morrison, premio Nobel de Literatura, escribió para la revista New Yorker en 2017: “Tú haces el trabajo; no es el trabajo el que te hace a ti. Tu vida real es la que vives con tu familia. No eres el trabajo que haces; eres la persona que eres”. Parece que ahora ese mensaje ha calado por fin. El colapso de las tecnológicas y su cultura, unido a la digitalización, la precariedad laboral, la pandemia y el teletrabajo han roto el ventajoso contrato que las empresas mantenían con unos trabajadores falsamente empoderados.