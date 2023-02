Neorrealismo Trans. Por Eduardo García Serrano

Publicado hace 36 minutos por Verdaderofalso a ntvespana.com

Le sonó el móvil. Una voz cordialmente imperativa le urgía a que acudiese a la clínica San Hermafrodito de Chueca para recoger a su hijo, que había decidido mutilarse y hormonarse para ejercer y encarnar su derecho a ser mujer. Cayó en la cuenta de que hacía más de una semana que no veía al chaval. No le dio importancia porque creyó que estaría, como de costumbre, empalmado macrobotellones con sus íntimos amigos de las Redes Sociales, a los que ella no conoce pero seguro que son muy majos todos. No en vano son la generación mejor preparada