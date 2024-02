Publicado hace 26 minutos por Verdaderofalso a elcomercio.es

«El año pasado ya fue malo. Este es simplemente catastrófico. Ayer no vendimos nada en todo el día, y hoy sólo tenemos 61 euros de caja, es terrible», y agregó que «las pérdidas sobrepasan el 60%, no hay comparación con respecto a otros años, se nota a simple vista que no hay gente.