Mutua Madrileña se niega a renovar el seguro de un cliente porque presentó un parte

Publicado hace 41 minutos por Javier_Lothbrok a chasiscero.com

"Pues yo, me voy a la Mutua". Ese es el gran slogan que, en los últimos años, Mutua Madrileña ha hecho famoso a través de sus anuncios y publicidades, asegurando a todos los conductores que el servicio ofrecen no sólo tiene uno de los precios más competitivos del mercado, sino que también ofrece una cobertura y unas facilidades que sobresalen del resto de aseguradoras. Algo que parece convencer a muchos propietarios de vehículos que, viendo la crisis de reputación que están viviendo otras compañías aseguradoras, como es el caso de Mapfre, no du