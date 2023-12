Publicado hace 41 minutos por tiopio a assamtribune.com

Elon Musk, consejero delegado de Tesla y SpaceX, dijo supuestamente a los banqueros, tras obtener un préstamo de 13.000 millones de dólares para financiar la adquisición de Twitter el año pasado, que no perderían dinero con la operación. A pesar de sus garantías, informa el Financial Times, siete bancos que prestaron dinero a Musk - Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG, BNP Paribas, Mizuho y Societe Generale - "se enfrentan a graves pérdidas en la deuda si finalmente la venden". Las garantías verbales de Musk "cayeron bruscamente…