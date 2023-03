Publicado hace 1 hora por senfet a theguardian.com

La investigación de The Guardian encuentra muertes a pesar de las afirmaciones de que las armas británicas no dañaron a un solo no combatiente. El gobierno y las fuerzas armadas británicas han defendido durante años la afirmación de que, en términos de protección de los iraquíes comunes, el Reino Unido libró una guerra "perfecta" contra los militantes del Estado Islámico en Irak.Sin embargo, los aliados en la coalición liderada por EEUU admitieron haber matado a cientos de civiles en Irak mientras apoyaban a las tropas terrestres iraquíes en...