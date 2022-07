Multa a Volkswagen de 1,1 millones de euros por usar un vehículo con cámaras para entrenamiento y test de la función de asistencia en la conducción para evitar accidentes de tráfico

Publicado hace 32 minutos por ThePunisherr a linkedin.com

El vehículo grababa el entorno para comprobar el funcionamiento del sistema y cotejar con las grabaciones, posteriormente, si, dónde y por qué se producían errores en el sistema de asistencia a la conducción. Pues bien, como: - El vehículo no llevaba signos informativos que avisaran del tratamiento; - No existía un acuerdo de encargo con la compañía que realizaba la conducción de testeo; - No se había valorado ni realizado EIPD; - Y no se habían recogido qué medidas técnicas y organizativas se utilizaban;