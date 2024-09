Publicado hace 23 minutos por blacksmile a diariodesevilla.es

Una mujer se encuentra en prisión por matar presuntamente a su bebé de cuatro meses de edad tras darle un golpe en la cabeza y asfixiarlo. Los hechos ocurrieron a finales de julio en un piso de la calle Mejillón, en el barrio de San Jerónimo, pero no han trascendido hasta ahora porque en un primer momento no se apreciaron signos de violencia en el cadáver del menor. Unos días después, la madre confesó que había matado a su hijo porque éste no paraba de llorar.