Muere Randy Meisner, bajista y miembro fundador de los Eagles, a los 77 años

Meisner fue el bajista original y vocalista de los Eagles, uno de los grupos musicales con más ventas de discos de la historia, entre cuyos numerosos éxitos figuran “Hotel California”, “Take It Easy” y “One of These Nights”. “Randy fue una parte integral de los Eagles y ficha decisiva en los primeros éxitos de la banda”, destaca el boletín. “Su rango vocal era asombroso, como es evidente en su balada emblemática, ‘Take It to the Limit’”, añadió el grupo.