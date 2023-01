Muchos taxistas creían que los Tesla los salvarían, pero ahora son su peor pesadilla

Publicado hace 1 hora por Vrygtyp a elconfidencial.com

Cuando Alfredo recoge a un cliente en su Tesla Model 3 por las calles de Madrid, los comentarios no tardan ni un segundo en llegar. Menuda pasada de coche. ¿Y esa pantalla? ¿Qué modelo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se abre la puerta? Él mira resignado por el retrovisor y confiesa la verdad ante el asombro de los pasajeros. "No me volvería a comprar un Tesla en mi vida. Me arrepiento muchísimo. Yo pensaba que iba a ser como el huevo de Colón, pero me ha durado un año. Para esto, no me gasto 55.000 euros", explica a este diario.