Montañez, concejal de Vox en València: "Hay comportamientos en el partido que se podrían vincular con el nazismo"

Recuerda una moción sobre el holocausto nazi que no se aprobó por los 'noes' del propio Montañez y del otro concejal y portavoz de Vox, José Gosálbez, a quien responsabiliza del voto en contra. "Tú votas esto porque yo soy el portavoz", asegura que le espetó su compañero de grupo. Montañez denuncia que no fue informado del posicionamiento y que pidió explicaciones a su compañero por una "decisión unilateral". "La respuesta, que me dejó perplejo, fue: 'si en el holocausto se mataron maricones sería por ser judíos y no por ser maricones'".