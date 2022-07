Moncloa garantiza que los impuestos a bancos y energéticas no repercutirán en los precios como vaticina el PP

Publicado hace 37 minutos por tropezon a publico.es

El PP da por hecho que bancos y empresas podrán reaccionar a los tributos anunciados por Pedro Sánchez subiendo las facturas y las comisiones a la ciudadanía."Habrá garantías para que esto no suceda. El Gobierno estará vigilante", aseguran en Moncloa. Feijóo mantiene la prudencia. "Es imposible estar en contra de algo que no se conoce". Mucho más clara fue Isabel Díaz Ayuso, "No es un impuesto a los bancos sino a los clientes de los bancos: todos los españoles". EH Bildu también preguntó por los mecanismos de control, sin oponerse al impuesto.