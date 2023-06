Una modelo murciana, aspirante a Miss Universo España, denuncia ataques racistas: "No parece de allí"

Publicado hace 2 horas por MiguelDeUnamano a elconfidencial.com

La modelo profesional de 27 años, graduada en Marketing y Publicidad, de padre muleño y madre de Guinea Ecuatorial, se ha mostrado "apenada" por los comentarios recibidos. "Tuve un poco un shock. Llevo viviendo aquí toda mi vida y sé el color de piel que tengo. No puedo ser más murciana", asegura. "No me enfadó, me dio pena porque España cada vez es más diversa y la mezcla de culturas significa riqueza. Qué necesidad de señalar a una persona, yo amo mi ciudad, estoy superorgullosa de ser murciana", añade.