La misteriosa explosión de Carabanchel: "La dueña pagó a mi hermana para quemar el bar y cobrar"

Publicado hace 1 hora por nemeo a elespanol.com

“Hemos hecho una pequeña investigación y, para mí, le dieron dinero a los tres chavales, entre ellos mi hermana, para que le prendieran fuego al local y así poder cobrar el seguro. ¿Qué pasó? Que no saben manejar combustible y no saben lo peligroso que puede llegar a ser. La peor parte se la llevó Daniela. Tiene el 95% del cuerpo quemado, está totalmente calcinada. No sé cómo está viva todavía”, asegura Héctor. “La dueña iba a cerrar [el bar]. Estaba programado para cerrar ahora en octubre. ¡Incluso nos habían pedido trabajo a nosotros!