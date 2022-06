Millonarios de la noche a la mañana: Una pareja descubre que son los ganadores del Euromillones antes de ir a trabajar

Publicado hace 1 hora por ktt a lainformacion.com

El impacto de la noticia fue tal que Calum tuvo que salir a tomar el aire. A pesar de su hallazgo, el joven de 37 años acudió a su puesto en el concesionario donde trabaja y no pudo evitar contárselo a su jefe. "Creo que se dio cuenta de que ese día no podría trabajar y me mandó a casa para que fuese a reclamar el premio. Hemos pasado el fin de semana un poco aturdidos", asegura la pareja en el diario local Grimsby Telegraph, que ya ha realizado una lista completa sobre en qué gastarán la fortuna.