Publicado hace 14 minutos por Esteban_Rosador

«No se trata de debatir sobre el aborto, pero sí sobre que los padres tienen la opción de que una vida no llegue a nacer», explica Ignacio Martínez, abogado que representó a los demandantes y miembro del Defensor del Paciente. «En este caso se les privó de ese derecho, que pueden llegar a ejercer o no. Esa no es la cuestión. Les correspondía a ellos decidir si lo tenían o no».