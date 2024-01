Publicado hace 1 hora por dragonut a diariodesevilla.es

La soldado Francisco informó a sus superiores de que es ya una mujer, y por lo tanto no puede utilizar el vestuario masculino, donde estaba su taquilla y donde se había cambiado durante todos estos años. "No podía seguir utilizando un vestuario contrario a mi género, por lo que solicité el uso del vestuario que me correspondiera, que entiendo que debe ser el femenino, pues soy una mujer", explica esta soldado, que ha querido dar a conocer su situación a través de este periódico y asegura que iniciará acciones legales al sentirse discriminado.