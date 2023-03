Mienten: el sistema bancario no es sólido. Los bancos están quebrados y bajo una regulación defectuosa

Publicado hace 10 minutos por Vrygtyp a blogs.publico.es

Las autoridades de Estados Unidos y Europa no paran de repetir en los últimos días que el sistema bancario es sólido y que no hay que preocuparse porque están preparadas para evitar que pueda tener problemas. Es mentira. Los bancos de todo el mundo están quebrados por definición. Es materialmente imposible que puedan devolver a sus clientes el dinero que estos tienen depositado en sus cuentas por la sencilla razón de que no lo tienen.