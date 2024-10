Publicado hace 10 minutos por Hombre_de_Estado a apnews.com

Microsoft despidió a 2 empleados que organizaron una vigilia no autorizada en la sede de la empresa por los palestinos muertos en Gaza en la guerra de Israel contra Hamás. Los 2 empleados contaron a Associated Press que fueron despedidos por teléfono el jueves por la noche, horas después del evento organizado en el campus de Microsoft en Redmond, Washington, a la hora del almuerzo. Formaban parte de la coalición de empleados “No Azure for Apartheid”, que se opone a que la empresa venda su tecnología de computación en nube al gobierno israelí.