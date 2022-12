Los mercenarios de Wagner venden diamantes de sangre de República Centroafricana

Publicado hace 14 minutos por JesusMaeztu a rebelion.org

Una investigación, realizada por Mediapart, el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), el proyecto All Eyes on Wagner y con documentos compartidos y verificados por Dossier Center, muestra que esta discreta empresa centroafricana de importación y exportación de diamantes y oro es una rama del grupo Wagner, una empresa militar privada dirigida por el empresario ruso Yevgeny Prigozhin, cercano a Vladimir Putin y considerada como el brazo armado no oficial del Kremlin en el extranjero.