Soldados del ejército ruso capturaron a un mercenario colombiano que combatía junto a las tropas ucranianas. Un video del Ministerio de Defensa ruso identifica al detenido como Miguel Ángel Cárdenas Montilla, de 33 años. Cárdenas también detalló que, junto a otros nueve colombianos, recibió entrenamiento militar en Ucrania durante menos de una semana, donde les enseñaron a “disparar, lanzar granadas y hacer una avanzada”. Yo me rendí, yo me rendí, no quería fallecer igual que mis otros compañeros"