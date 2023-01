Publicado hace 1 hora por shake-it a lasexta.com

'The Mirror' ha desvelado que más de una decena de los bomberos que participaron en la extinción del incendio producido en la Torre Grenfell de Londres en 2017 padecen cáncer terminal. Otros, ha detallado, sufren enfermedades cardiacas o insuficiencia renal. No obstante, destaca el medio británico, estos podrían ser los primeros diagnósticos, ya que algunos tipos de cáncer relacionados con estos sucesos tardan hasta 25 años en aparecer, por lo que no se descarta que el número de afectados ascienda a una veintena en el futuro.