So Help Me God (Con la ayuda de Dios), sobre el acontecimiento que marcó su ruptura con Donald Trump: su negativa a avalar la teoría del fraude electoral que el ex mandatario impulsó para no reconocer su derrota en 2020. “Lo que comenzó como una reunión informativa el jueves por la tarde”, describió Pence el análisis oficial de los resultados electorales, “rápidamente se convirtió en un ida y vuelta beligerante entre los abogados de la campaña y un grupo creciente de abogados externos, encabezado por Rudy Giuliani y Sidney Powell