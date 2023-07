Melani Bergés: "Las federaciones están diciendo que no pueden participar mujeres trans y sólo World Para Athletics dice que sí"

Publicado hace 54 minutos por Amonamantangorri a relevo.com

"Ha sido un poco un boom, porque volví del campeonato y yo no me había pronunciado, y de repente sale hoy la noticia sin que ni siquiera me hubieran entrevistado. Pero bueno, hay que aprovechar un poco esta vía mediática para poder hablar de estos temas". Melani Bergés (Badalona, 1990), la velocista paralímpica que este martes ha ocupado titulares en varios medios. Todo por un tuit de la triatleta Susana Rodríguez, que la señalaba como la primera perjudicada por la clasificación de la deportista transgénero Valentina Petrillo.