Publicado hace 19 minutos a huffingtonpost.es

El dinero que en tiempos de calma no va a defensa sino a sanidad, escuelas o vivienda puede recortarse y, con él, el modo de vida que conocemos en la Vieja Europa. "La invasión de Ucrania por parte de Rusia no es sólo una tragedia para el pueblo ucraniano, es una tragedia para la comunidad mundial porque envía el mensaje de que los gastos de defensa tienen que aumentar. El dividendo de la paz se ha ido". No es sólo la subida de los precios de la energía o de productos básicos o la subida de los tipos, es que ha venido un nuevo gasto, el militar