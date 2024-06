Publicado hace 11 minutos por nereira a newtral.es

“Verificar los hechos es una obligación para los medios, obtener la verdad y pedir cuentas a los políticos que mienten”, afirma Baron. “Sin embargo, no quiere decir que la verificación vaya a tener un gran impacto sobre la política; no la tiene, de hecho, y muchas personas que no confían en los medios no creerán en el fact-cheking”, añade al respecto. No obstante, verificar “es parte de nuestra misión y deberíamos seguir haciendo este tipo de cobertura”.