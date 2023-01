"Los mariquitas me quieren mucho": ¿es Lola Flores un referente queer y feminista?

Publicado hace 55 minutos por PlzMSprm a elconfidencial.com

“Yo quiero que me embalsamen y me pongan en el Teatro Calderón de Madrid, para que pasen los mariquitas, que me quieren mucho”. Estas fueron las palabras de Lola Flores a Lauren Postigo en el programa Cantares, en los ya lejanos años ochenta, que sin advertirlo se convertirían en todo un alegato en favor del colectivo LGTBIQ+ en momentos en que ser parte del mismo era considerado completamente indigno. Es precisamente el activismo involuntario que ejercía la artista el protagonista del libro Flores para Lola (2023), un ensayo que ofrece una mir