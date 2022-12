Mario Vargas Llosa: “Cometí la locura de dejar a mi mujer por otra que no valía la pena, me enamoré con la pichula”

Publicado hace 55 minutos por Geryon a niusdiario.es

"Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz (…). Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí”, continúa el relato del escritor peruano acerca de su relación con Isabel Preysler.