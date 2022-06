Publicado hace 26 minutos por candonga1 a vilaweb.cat

El ex primer ministro francés y ex concejal de Barcelona, Manuel Valls , fracasa en su intento de volver a la política francesa como diputado. A pesar de conseguir el apoyo de Emmanuel Macron en su candidatura a la circunscripción de los franceses residentes en Andorra, España, Portugal y Mónaco, no ha podido quedar entre los dos candidatos más votados y acceder a la segunda vuelta.