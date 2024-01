Manuel Fraga no será candidato a la Xunta

Publicado hace 19 minutos por filemon314 a elprogreso.es

Manuel Fraga no se presentará a las elecciones gallegas del 18 de marzo. No el León de Vilalba, obviamente, sino su nieto, que comparte nombre y primer apellido con él. Manuel Fraga Pedroche, que en la actualidad ejerce de asesor de Vox en el Parlamento europeo, no será el aspirante a la Xunta de la formación que pilota Santiago Abascal. "Ya hay candidato y no va a ser él", ratificaron fuentes del partido.