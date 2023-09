La Manga, un paraíso para suecos forrados que derivó en la meca del veraneo popular

Publicado hace 38 minutos por Ratoncolorao a elconfidencial.com

El paraíso natural, diseñado para el descanso de las grandes rentas europeas, se ha convertido en un espacio masificado de chanclas, toallas y 'after sun'. No importa que el destino ya no esté de moda, ni siquiera que se estén muriendo los peces del Mar Menor: La Manga siempre está llena en verano.El plan contaba con total apoyo del franquismo. Como Benidorm o Marbella, La Manga nació para sanear las cuentas de Franco: "A comienzos de los 60 es cuando los tecnócratas acceden al Gobierno y se empeñan en equilibrar la balanza de pagos,"