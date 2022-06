Una madre pide recursos en el colegio Rafael Alberti de Málaga para su hijo con autismo

Publicado hace 41 minutos por eaglesight1 a malagahoy.es

Hace ya un tiempo que la madre de Thiago comenzó a observar que su hijo no reaccionaba cuando lo llamaba por su nombre o no respondía ante ciertos estímulos. Unas actitudes que le pusieron en alerta. Todo apunta a que el pequeño, de tres años, padece un Trastorno del Espectro Autista que le afecta sobre todo al desarrollo del lenguaje, por lo que necesita un monitor de apoyo al docente. La Junta no envía esta figura al centro en el que está su hermana y propone llevarlo a otro especializado, lo que supondría su separación.