Publicado hace 59 minutos por coldchiliandhotchilly a huffingtonpost.es

"La presencia de la ultraderecha en algunos estamentos es muy preocupante. En algunos lugares se les ha dado una capacidad de gobernar que nos afecta directamente al mundo de la cultura. Y está claro que el mundo de la cultura como yo la entiendo y la ultraderecha no cuadran", ha comenzado diciendo. Me preocupan cosas como las que representa. Creo que es un fenómeno absolutamente absurdo; una persona que se presenta sin un programa, que se ríe de los periodistas cuando le preguntan... es algo que no puedo explicar".