La lucha de Ana y Daniel para que les dejen casarse: son hermanos, novios y tienen dos hijos

Desde que su padre la abandonase siendo una niña, Ana Parra siempre supo que tenía un hermano perdido que no conocía. Lo que nunca se imaginaría es que ese hermano terminaría siendo su pareja sentimental y el padre de sus dos hijos. Eso sí, tiene prohibido casarse con él. “Intentamos mantener esa relación de hermanos, que es lo que marcan los cánones, pero nosotros no lo sentíamos así... No existía ese sentimiento fraternal."