¿Puedes contar cómo te captaron para ejercer la prostitución? Fue una pesadilla, la verdad. No elegí esta vida. Me dan náuseas y ganas de llorar. Vine a este país buscando una vida mejor. Me prometieron un trabajo en un restaurante, algo normal, pero nada de eso era cierto. Me engañaron y, al final, terminé en las manos de una red de trata. Me metieron en un coche, y de un día para otro, mi vida cambió. Me di cuenta de que estaba atrapada en un mundo del que no podía escapar. Me violaban cada día, me pegaban… me volaron en grupo. Siempre...