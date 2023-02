Publicado hace 16 minutos por POxtre a epe.es

En Desguaces La Torre lo mismo uno encuentra una bujía para un WolksWagen Golf que se come una ensalada de perdiz escabechada con manzana y papaya. El chef Alejandro Rey, criado en Casa José, con Jesús del Cerro, y ex del Bohío y de Mugaritz, ha hecho de lo imposible lo posible. Ha convertido su restaurante, situado en medio del mayor desguace de España, en un lugar de peregrinación obligado para los foodies. Vienen clientes ex profeso desde todas las latitudes a comer en el establecimiento, situado en el kilómetro 24 de la A-42.