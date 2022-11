Ley del 'solo sí es sí': por qué en La Rioja, a 18 de noviembre, no se ha rebajado ninguna condena por delitos sexuales

Publicado hace 1 hora por Sinopeus1 a maldita.es

En La Rioja, por el momento, no han rebajado ninguna condena basándose en la disposición transitoria quinta del Código Penal (CP), que detalla que no se revisarán las condenas si la pena que se impuso es igualmente imponible Otros tribunales, en cambio, han argumentado que como la ley del 'solo sí es sí' no contiene una disposición específica sobre esto, se pueden rebajar las penas al ser la nueva versión del CP más favorable para el reo