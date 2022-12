Lecciones sobre el peligro

Publicado hace 1 hora por Desideratum a eldiario.es

“Lo que ocurrió en Cataluña fue un golpe de Estado”, se emperró el fiscal Zaragoza. No le dieron la razón; no porque no hubiera miembros en el tribunal dispuestos a tragar con la violencia de cartón piedra. No, señor fiscal, una conspiración para un golpe de estado es esta que han neutralizado los alemanes. Luego se extrañan de que no compraran la euroorden. Sin violencia no hay golpe posible y por eso se empeñaron en salir a buscarla con las togas. Ahora se duelen de que se intente remediar todo aquel dislate.