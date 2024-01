Publicado hace 49 minutos por BoosterFelix a eldiario.es

En un juicio histórico, los hermanos Carrasco, que suministraban carne de cerdo a El Pozo, se han sentado en el banquillo, acusados de catorce delitos de maltrato animal. La investigación en su granja de Murcia fue emitida en el programa Salvados, a pesar de los intentos del poderoso lobby de la carne para que esta información no llegue al público. Aunque este caso pueda escandalizar enormemente, no podemos olvidar que el maltrato animal es la norma y no la excepción en la industria ganadera.