Publicado hace 46 minutos por ricvalle a abc.es

Un extraño suceso ha tenido lugar la noche de este sábado en el distrito de Puente de Vallecas, en el que han resultado heridos de diversa consideración tres hombres por quemaduras tras ser rociados con un líquido inflamable. Según explicaron luego a la Policía Municipal, se les acercó «un chico joven vestido entero de negro» y les arrojó la sustancia, no se sabe si ácido o de qué tipo, y les prendió fuego con un mechero. Luego, huyó a la carrera. Aseguraron, además, que no lo conocían de nada y que no medió palabra alguna antes del ataque.