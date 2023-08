Jennifer Hermoso quita hierro al beso de Rubiales: "No hay nada, queda en una anécdota"

Publicado hace 59 minutos por Necrid a elnacional.cat

Juanma Castaño le preguntaba "¿sabes la que se está liando en España con el beso de Rubiales"?, a lo que ella contestaba "madre mía, no me lo quiero imaginar". Hermoso ha asegurado que ni yo me lo esperaba, aunque ha afirmado que a ella no le importa "soy campeona del mundo y eso es lo que me llevo esta noche". [...]"Hoy día todo está mal visto y yo solo puedo decir que ha sido el momento de la efusión y no hay nada más allá y se quedará en una anécdota y ya está. Quien quiera darle bombo, se lo dará"