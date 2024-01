Publicado hace 22 minutos por onainigo a cadenaser.com

"Lo que vimos ayer fue un pacto del Majestic exprés, aunque con el PSOE y los paleoconvergentes de Junts que cada vez se parecen más a Pujol". Aun así, ha lamentado la incapacidad de que el Ejecutivo no pacte con uno de los socios de investidura: "No entiendo que puedan pactar con la burguesía catalana representada por Junts y no con Podemos".