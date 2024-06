Publicado hace 39 minutos por avalancha971 a elespanol.com

Jaime Caravaca no ha presentado una denuncia contra el neonazi 'Pugilato' que le pegó dos bofetones. El cómico ha explicado el motivo de su decisión: "He recibido amenazas de muerte serias, muy serias, si denuncio. Entonces, ahora mismo, no estoy moviendo un dedo en ese aspecto".