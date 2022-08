Jacobo Dopico sobre los casos de violadores que han esquivado la cárcel

Publicado hace 53 minutos por MiguelDeUnamano a threadreaderapp.com

Esto ya es una pauta. Se venía diciendo en relación con abusos a menores desde hace mucho. Y empeñarnos en no verlo es lo peor que podemos hacer. Violación consumada y lesiones. Varias penetraciones. Ojo a las atenuantes para rebajar hasta los 2 años. Le suman reparación y "confesión tardía" (o sea: analógica). Sólo por reconocer los hechos (sin ningún tipo de "aportación extraordinaria"). No procede. Que la acusación particular pida misa. Como si quiere pedir "exención por aceptar los hechos". Eso no está en el CP.