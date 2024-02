Publicado hace 1 hora por fperearuz a publico.es

Isabel Faraldo, candidata de Podemos a la Xunta: ¿Cómo va a convencer al electorado de izquierda de que votar a Podemos es un voto útil para sacar a Rueda de la Xunta? Discúlpenme la falta de humildad, suelo ser bastante humilde en mis actos y en mis palabras, pero aquí me voy a conceder no serlo: a la izquierda del PP no hay nada más que Podemos. A la izquierda, a la verdadera izquierda. Nunca se va a esperar de Podemos un recorte que afecte a los derechos de la ciudadanía, de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la verdadera izquierda.