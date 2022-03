Huelga de camioneros "La patronal del transporte lleva décadas explotando a los camioneros, no es por el gasoil"

"Yo nunca iré a un paro o a una huelga de la mano de la patronal del transporte cuando esta patronal lleva décadas explotando a sus empleados, no es de ahora cuando no pueden por el precio del gasoil. Yo recuerdo muchos cartelitos de: 'no admitimos españoles', 'aquí no se pagan horas', 'aquí no se pagan festivos', 'aquí no se pagan domingos', 'aquí sales todos los domingos pero no te los pago', 'aquí solo te doy 15 días de vacaciones', 'aquí no se pagan horas extras', etc.