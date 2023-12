Publicado hace 55 minutos por ElonFuck a diariodepontevedra.es

En el 2021, su piso salió a subasta "y me daban un pequeño plazo para pagar 20.000 euros". Al principio, todo iba bien. Blanco pagaba su cuota y seguía viviendo en su domicilio, pero todo cambió tras un problema con su abogado: "Él se quedó con el dinero y no lo ingresó en el banco. Yo empecé a sospechar porque no me mandaba ningún justificante del pago, así que decidí ir al juzgado y presenté una denuncia"