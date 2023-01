Hipotecas: cuando el banco te vende un favor y en realidad te coloca seguros abusivos

Publicado hace 43 minutos por Javier_Lothbrok a moncloa.com

Xavier Jurado, de tan sólo 26 años, firmó dos hipotecas con Banco Sabadell que incluían sendos seguros de vida y de protección de pagos de prima única financiada (PUF), una modalidad en la que el cliente paga de golpe los seguros y su coste se incluye en el valor del préstamo. “Yo pensaba que lo de los seguros era obligatorio”, afirma, aunque por ley sólo es necesario contratar en una hipoteca un seguro de hogar básico que cubra incendios y el banco no puede vincularlo. “Ellos aceptaron no incluir ningún aval, pero me obligaban a firmar todos