Hice mi tesis sobre el control que el TC ejerce sobre las Cortes Generales y llevo días defendiendo a capa y espada que el TC no iba a aceptar las medidas cautelares solicitadas por el PP, que era imposible, que no iba a llegar tan lejos. Me equivoqué. Esperanza Gómez, Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.